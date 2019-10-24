Лауреатом премии имени Андрея Сахарова стал уйгурский ученый и общественный деятель Ильхам Тохти

16:00 Источник: Эхо Москвы

Уйгурский ученый и общественный деятель Ильхам Тохти стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова за этот год. Об этом было объявлено на заседании Европарламента. Тохти является одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Уже несколько лет он отбывает пожизненное заключение за призывы к сепаратизму. Эхо Москвы