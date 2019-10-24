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Лауреатом премии имени Андрея Сахарова стал уйгурский ученый и общественный деятель Ильхам Тохти

16:00 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Уйгурский ученый и общественный деятель Ильхам Тохти стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова за этот год. Об этом было объявлено на заседании Европарламента. Тохти является одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Уже несколько лет он отбывает пожизненное заключение за призывы к сепаратизму.  Эхо Москвы

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