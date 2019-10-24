Найденные в фуре в Великобритании 39 погибших оказались гражданами КНР

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Найденные в фуре в Великобритании 39 погибших оказались гражданами Китая. Машину с телами обнаружили вчера в промышленном парке графства Эссекс.

39 мигрантов из Китая могли замёрзнуть в рефрижераторном контейнере грузовика, сообщает ITV со ссылкой на источники. По предварительным данным, люди умерли от гипотермии.



Установлено, что изначально фура Scania была зарегистрирована в Варне 19 июня 2017 года, но уже на следующий день машина покинула страну и больше не возвращалась, сообщает болгарский МИД.



Болгарская полиция объясняет первичную регистрацию на своей территории популярной практикой в ЕС, так как в стране легче проходит лицензирование большегрузных машин: автомобили регистрируются иностранцами, но используются вне территории страны.



Позже грузовик был перерегистрирован в английском городе Эссексе. В Великобританию автомобиль въехал из Бельгии. Бельгийская прокуратура заявила, что не может пока точно сказать, сколько времени фура находилась на территории страны. Полиция Великобритании, в свою очередь, сообщила, что часть грузовика (тягач или передняя часть) прибыла из Северной Ирландии.



По данным издания Bulgarian Cross, автомобилем владеет гражданка Ирландии.



25-летний водитель Мо Робинсон из Северной Ирландии арестован по подозрению в убийстве. По данным британских криминалистов, мужчина входит в международную преступную группировку, которая занимается перевозкой мигрантов. Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию, «очень маловероятно», что Робинсон знал о контрабанде людей через границу. Предполагается, что он сам предупредил власти о случившемся ЧП.



Заместитель главного констебля Эссекса Пиппа Миллс сказала, что грузовик с телами перемещён в Тилбери.



«Нам ещё предстоит их идентифицировать», — добавила она. Детективы пока не смогли выяснить, где мигранты сели в автомобиль. Китайский МИД пока не предоставил списки граждан, недавно покинувших республику, что усложняет идентификацию погибших.



Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в Twitter сообщил о готовности оказать любую помощь в расследовании инцидента с погибшими мигрантами.



«Обнаружение 39 тел в грузовике в Великобритании шокирует и огорчает. Мои мысли со всеми, кто потерял семью и близких. Мы предоставим любую помощь, запрошенную Национальным криминальным агентством Великобритании, чтобы помочь выявить и привлечь виновных к ответственности», — написал он.



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