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Почти 250 млн христиан в мире подверглись гонениям в текущем году - РПЦ

17:12 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Почти 250 миллионов христиан в мире подверглись гонениям и насилию в текущем году – на 30 миллионов больше, чем годом ранее, — утверждают в Русской православной церкви. Сегодня состоялась презентация доклада «Мониторинг религиозной свободы в современном мире».

В РПЦ подсчитали, что преследование происходит в 144 странах, катастрофическое положение в странах Ближнего Востока.  Эхо Москвы

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