0
0
1
НОВОСТИ

Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО

17:40 24.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шеф Пентагона попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, недавно он встречался с американскими военными в Саудовской Аравии. Эспер добавил, что будет призывать партнёров по альянсу предоставить дополнительные средства ПВО, чтобы защитить от угроз и иранских провокаций.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 24.10.2019
Почти 250 млн христиан в мире подверглись гонениям в текущем году - РПЦ
0
133
17:00 24.10.2019
Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ в первом чтении
0
159
16:32 24.10.2019
Медведев выступил против практики участия в выборах кандидатов от "Единой России" в качестве самовыдвиженцев
0
171
16:12 24.10.2019
Найденные в фуре в Великобритании 39 погибших оказались гражданами КНР
0
220
16:00 24.10.2019
Лауреатом премии имени Андрея Сахарова стал уйгурский ученый и общественный деятель Ильхам Тохти
0
184
15:32 24.10.2019
В вузах РФ могут увеличить число бюджетных мест для студентов из Африки
0
225
15:12 24.10.2019
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
0
236
15:00 24.10.2019
РФ поставила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей
0
291
14:32 24.10.2019
Все иностранные военные должны покинуть Сирию - Песков
0
281
14:12 24.10.2019
Сотрудник ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности "за несдержанность" с Уиланом
0
308

Возврат к списку