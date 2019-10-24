Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шеф Пентагона попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, недавно он встречался с американскими военными в Саудовской Аравии. Эспер добавил, что будет призывать партнёров по альянсу предоставить дополнительные средства ПВО, чтобы защитить от угроз и иранских провокаций. Говорит Москва

