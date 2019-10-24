Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО
17:40 24.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Шеф Пентагона попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
По его словам, недавно он встречался с американскими военными в Саудовской Аравии. Эспер добавил, что будет призывать партнёров по альянсу предоставить дополнительные средства ПВО, чтобы защитить от угроз и иранских провокаций. Говорит Москва
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