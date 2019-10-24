Британское правительство может вскоре выступить с предложением выборов в парламент
19:10 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство премьер- министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник предложит Палате общин проголосовать по вопросу о проведении внеочередных выборов в парламент страны. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала "Скай ньюс" его политический обозреватель Бет Ригби.
"Только что завершилась встреча кабинета министров на Даунинг-стрит, 10. Ее участники воздерживаются от комментариев, однако главный партийный организатор [правящей Консервативной партии] Марк Спенсер сказал мне, что с высокой вероятностью в понедельник правительство выступит с предложением о внеочередных выборах. Впоследствии о том, что такой шаг готовится, мне сообщили и другие осведомленные источники", - сказала Ригби.
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