Американцам могут снова понадобиться места в "Союзах" для полетов на орбиту
19:30 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАСА с большой степенью вероятности начнет переговоры о покупке по меньше мере одного, а в дальнейшем, возможно, и двух мест на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. Об этом сообщил в четверг журналистам директор НАСА Джеймс Брайденстайн на полях 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.
"В настоящий момент мы пока не вели такие переговоры, очень вероятно, что мы начнем переговоры, сделаем запрос в Роскосмос по поводу по крайней мере одного дополнительного места на "Союзе", возможно, потом еще одного", - сказал он.
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