Америка определила статус Китая в своей "Стратегии национальной безопасности"

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай является стратегическим и экономическим соперником США. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Центре имени Вудро Вильсона.

"Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника", - сказал он.

"Я должен сказать, что за год с момента моей речи в Гудзонском университете (в октябре 2018 года - прим. ТАСС) Пекин все еще не предпринял существенных действий для улучшения наших экономических отношений", - сказал Пенс.

