У НАТО нет планов устраивать миротворческую операцию на севере Сирии

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии, они призвали к политическим шагам по стабилизации ситуации. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос ТАСС, на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны альянса.

"Не было никакого конкретного призыва к созданию миссии НАТО в Сирии. Был призыв к активным политическим действиям с целью найти решение. Немецкий министр обороны представила нам ее предложения и идеи по этому поводу. Нам необходимо политическое решение, и в этом контексте мы твердо поддерживаем усилия ООН по поиску политического урегулирования кризиса", - заявил он.