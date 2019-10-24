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Представительство НАТО в Москве откроет для себя Facebook

21:33 24.10.2019 Источник: НГ-Online

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Томаш Хлон (фото автора)
Информационное бюро НАТО в Москве создаёт свой аккаунт в Facebook. Как рассказал "НГ" представитель штаб-квартиры Североатлантического альянса Томаш Хлон, выход Информбюро НАТО в популярную соцсеть произойдет уже в среду, 30 октября.

"Это будет не индивидуальный аккаунт, а группа пользователей Facebook, которых объединит девиз "Партнёрство через диалог", - отметил Томаш Хлон. - В нашей группе предполагается открытое общение участников, а не просто трансляция новостей, которые имеют отношение к НАТО. Мы приглашаем к участию в группе молодых людей, студентов, экспертов, журналистов из России, которые побывали в штаб-квартире НАТО, принимали участие в наших проектах и хотели бы продолжить общение".

По словам Томаша Хлона, в будущей группе Информбюро НАТО в Москве в Facebook предполагается реализовать "несколько интересных проектов": "Есть, например, идея начать публиковать в аккаунте крылатые выражения, имеющиеся в русском языке и языках стран НАТО. Можно подумать о том, как помочь молодым россиянам в изучении английского языка, используя для этого дискуссии в нашей группе".

Андрей Серенко, Брюссель

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