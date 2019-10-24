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Президент Земан нашел для контрразведки Чехии занятие, вместо погони за шпионами

22:35 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности и информации Чехии, выполняющая функции национальной контрразведки, должна переключиться с вымышленной погони за агентами российских и китайских спецслужб на борьбу с коррупцией и иными видами экономических преступлений. Об этом заявил в четверг президент республики Милош Земан, выступая по пражскому телеканалу "Баррандов".

"Я отказался присвоить генеральское звание господину Коуделке (директор контрразведки - прим. ТАСС), - сказал Земан. - Я сказал господину премьеру [Чехии], чтобы господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами сосредоточился на борьбе с экономической преступностью в Чехии. В этом случае он [Коуделка] будет полезен".

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