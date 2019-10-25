Главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко - источник

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Минобороны.

"Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского. Как ожидается, назначение состоится в ноябре текущего года. Все необходимые для этого документы подготовлены", - рассказал собеседник агентства.



В Главном штабе ВМФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

