ФСБ может получить право отключать связь со странами, уличенными в "телефонном терроризме"
09:20 25.10.2019 Источник: РБК
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий. Об этом РБК рассказали три источника на рынке телекоммуникаций и подтвердил представитель аппарата Совбеза.
Для исполнения поручения, как рассказывают собеседники РБК, была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством).
Основное предложение группы — обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.
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