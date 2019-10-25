ФСБ может получить право отключать связь со странами, уличенными в "телефонном терроризме"

09:20 Источник: РБК

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий. Об этом РБК рассказали три источника на рынке телекоммуникаций и подтвердил представитель аппарата Совбеза.

Для исполнения поручения, как рассказывают собеседники РБК, была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством).



Основное предложение группы — обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.