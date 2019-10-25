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Джонсон просит парламент Великобритании назначить досрочные выборы

09:32 25.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Борис Джонсон просит парламент Великобритании назначить досрочные выборы на 12 декабря. В этом случае он готов дать больше времени на рассмотрение плана по Brexit. Как пояснил у себя в Twitter сам британский премьер, если Брюссель согласится отсрочить Brexit, страна должна будет оставаться в ЕС до 31 января, и до этой даты должны состояться выборы. Как сообщает BBC, предложение Джонсона рассмотрят на следующей неделе.  Эхо Москвы

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