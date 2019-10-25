Министр экономики Японии подал в отставку из-за обвинений в подкупе избирателей

10:00 Источник: Коммерсант.ru

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией. Он написал заявление об уходе из-за обвинений в подкупе избирателей, сообщает агентство «Киодо».

В октябре местные СМИ рассказали, что штаб господина Сугавары во время избирательных кампаний дарил подарки жителям района, от которого министр избирался в парламент. В частности, Иссю Сугавару заподозрили в выплате 20 тыс. йен ($184) семье покойного в его избирательном округе, передает AFP. Кроме того, избиратели получали от его штаба дыни, курительные палочки и цветы, используемые в погребальных церемониях, пишет ТАСС.



Сам господин Сугавара заявил, что не хочет, чтобы скандал с его участием «тормозил парламентские дебаты». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял прошение об отставке министра. Коммерсантъ

