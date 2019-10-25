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Полиция Чечни проверит бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова

10:20 25.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Связано это с появлением видео, на которых чиновник угрожает людям и применяет против них силу.

Об этом в эфире телеканала «Грозный» сообщил замначальника угрозыска города Саламбек Мутиев. По его словам, видео было записано личной пресс-службой Ислама Кадырова, общий хронометраж составляет около восьми часов. На кадрах Ислам Кадыров грубо разговаривал с задержанными, применял против них электрошокер и угрожал ложными обвинениями.

Он занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год, позже возглавил администрацию Рамзана Кадырова, передаёт РИА Новости.  Говорит Москва

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