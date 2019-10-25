Полиция Чечни проверит бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова
10:20 25.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова. Связано это с появлением видео, на которых чиновник угрожает людям и применяет против них силу.
Об этом в эфире телеканала «Грозный» сообщил замначальника угрозыска города Саламбек Мутиев. По его словам, видео было записано личной пресс-службой Ислама Кадырова, общий хронометраж составляет около восьми часов. На кадрах Ислам Кадыров грубо разговаривал с задержанными, применял против них электрошокер и угрожал ложными обвинениями.
Он занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год, позже возглавил администрацию Рамзана Кадырова, передаёт РИА Новости. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:20 25.10.2019
- Минфин и ЦБ РФ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии
- 11:05 25.10.2019
- Лавров рассказал о судьбе обвиненного в шпионаже норвежца
- 11:00 25.10.2019
- Песков заявил, что Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки
- 10:32 25.10.2019
- Турция потребует от США выдачи командующего отрядами "Сирийских демократических сил"
- 10:05 25.10.2019
- Бундестаг отклонил предложение "левых" по содействию снятию санкций с России
- 10:00 25.10.2019
- Министр экономики Японии подал в отставку из-за обвинений в подкупе избирателей
- 09:32 25.10.2019
- Джонсон просит парламент Великобритании назначить досрочные выборы
- 09:20 25.10.2019
- ФСБ может получить право отключать связь со странами, уличенными в "телефонном терроризме"
- 09:05 25.10.2019
- Сын Михаила Абызова уехал в США из-за возможных проблем с органами опеки
- 09:00 25.10.2019
- Главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать