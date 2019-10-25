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НОВОСТИ

Турция потребует от США выдачи командующего отрядами "Сирийских демократических сил"

10:32 25.10.2019

Эрдоган выразил своё возмущение Трампу в связи с тем, что тот переписывается с Абди. Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Террорист, которого зовут Мазлумом, у нас находится в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США, — заявил сирийский лидер.

По его словам, он выразил своё возмущение главе США Дональду Трампу в связи с тем, что тот переписывается с Абди и переслал письмо курдского командира Эрдогану, приобщив его к скандальному посланию с призывом не валять дурака.  Life.ru

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