Песков заявил, что Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки
11:00 25.10.2019
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о пользе, которую принесло списание долгов африканским странам.
"Имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", — пояснил Песков.
По его словам, теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.
"Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", — заявил пресс-секретарь главы государства. ren.tv
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