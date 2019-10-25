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Песков заявил, что Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

11:00 25.10.2019

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о пользе, которую принесло списание долгов африканским странам.

"Имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", — пояснил Песков.

По его словам, теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.

"Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", — заявил пресс-секретарь главы государства. ren.tv

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