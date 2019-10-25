Песков заявил, что Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

11:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о пользе, которую принесло списание долгов африканским странам.

"Имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", — пояснил Песков.



По его словам, теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.



"Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", — заявил пресс-секретарь главы государства. ren.tv

