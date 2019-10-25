Лавров рассказал о судьбе обвиненного в шпионаже норвежца

11:05 Источник: Газета.Ru

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о судьбе норвежца Фруде Берга, обвиненного в России в шпионаже. Об этом сообщает норвежский телеканал Nyhetskanalen 2.

По его словам, Берг может «в любой момент» отправиться домой.



Лавров также отметил, что ситуация с этим человеком не оказала никакого влияния на отношения между Норвегией и Россией. Газета.Ru

