Лавров рассказал о судьбе обвиненного в шпионаже норвежца
11:05 25.10.2019 Источник: Газета.Ru
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о судьбе норвежца Фруде Берга, обвиненного в России в шпионаже. Об этом сообщает норвежский телеканал Nyhetskanalen 2.
По его словам, Берг может «в любой момент» отправиться домой.
Лавров также отметил, что ситуация с этим человеком не оказала никакого влияния на отношения между Норвегией и Россией. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 25.10.2019
- Минфин и ЦБ РФ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии
- 11:00 25.10.2019
- Песков заявил, что Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки
- 10:32 25.10.2019
- Турция потребует от США выдачи командующего отрядами "Сирийских демократических сил"
- 10:20 25.10.2019
- Полиция Чечни проверит бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова
- 10:05 25.10.2019
- Бундестаг отклонил предложение "левых" по содействию снятию санкций с России
- 10:00 25.10.2019
- Министр экономики Японии подал в отставку из-за обвинений в подкупе избирателей
- 09:32 25.10.2019
- Джонсон просит парламент Великобритании назначить досрочные выборы
- 09:20 25.10.2019
- ФСБ может получить право отключать связь со странами, уличенными в "телефонном терроризме"
- 09:05 25.10.2019
- Сын Михаила Абызова уехал в США из-за возможных проблем с органами опеки
- 09:00 25.10.2019
- Главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать