Минфин и ЦБ РФ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии
11:20 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии - гарантированного пенсионного плана (ГПП), в ближайшее время законопроект появится на общественном обсуждении, сообщили два источника близкие к разработчикам законопроекта.
Как ранее сообщали в Минфине, особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Это также и возможность граждан копить на пенсию в НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) из своей зарплаты и получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%.
В ГПП также предлагаются и стимулирующие льготы для работодателей, если те софинансируют взносы граждан. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания, пояснил собеседник агентства.
Администрирование взносов граждан в пенсионные фонды будет производиться через централизованную систему под названием "пенсионный администратор". Сейчас система пенсионного администратора находится "в большой степени готовности", сообщил источник.
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