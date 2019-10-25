Минфин и ЦБ РФ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии - гарантированного пенсионного плана (ГПП), в ближайшее время законопроект появится на общественном обсуждении, сообщили два источника близкие к разработчикам законопроекта.

Как ранее сообщали в Минфине, особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Это также и возможность граждан копить на пенсию в НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) из своей зарплаты и получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%.

В ГПП также предлагаются и стимулирующие льготы для работодателей, если те софинансируют взносы граждан. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания, пояснил собеседник агентства.

Администрирование взносов граждан в пенсионные фонды будет производиться через централизованную систему под названием "пенсионный администратор". Сейчас система пенсионного администратора находится "в большой степени готовности", сообщил источник.