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НОВОСТИ

В Киеве считают, что РФ будет вынуждена осуществлять транзит газа через территорию Украины

11:32 25.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Киеве назвали вынужденным для Москвы транзит газа через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря, однако параметры нового соглашения стороны пока не утвердили.

Владимир Путин в начале октября заявил, что Россия готова подписать очередной контракт, если Киев до конца года реализует международные обязательства и включит параметры европейского законодательства в национальную правовую систему.

Зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб утверждает, что «Газпром» будет вынужден подписать новое соглашение о транзите, так как имеет контрактные обязательства, передаёт «Страна.ua». До этого российский холдинг допускал прекращение поставки топлива в Европу через Украину в пользу других маршрутов.  Говорит Москва

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