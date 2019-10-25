В Киеве считают, что РФ будет вынуждена осуществлять транзит газа через территорию Украины

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Киеве назвали вынужденным для Москвы транзит газа через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря, однако параметры нового соглашения стороны пока не утвердили.

Владимир Путин в начале октября заявил, что Россия готова подписать очередной контракт, если Киев до конца года реализует международные обязательства и включит параметры европейского законодательства в национальную правовую систему.



Зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб утверждает, что «Газпром» будет вынужден подписать новое соглашение о транзите, так как имеет контрактные обязательства, передаёт «Страна.ua». До этого российский холдинг допускал прекращение поставки топлива в Европу через Украину в пользу других маршрутов. Говорит Москва

