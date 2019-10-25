ВНИИ труда назвал профессии, которые будут востребованы

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ВНИИ труда назвал востребованные в будущем профессии. Спросом будут пользоваться педагоги, бухгалтеры, электрогазосварщики, повара, официанты и бармены.

Востребованы будут также инженеры-химики, спортивные тренеры, электромонтёры и менеджеры контроля качества биотехнологического производства. В институте труда считают, передает RT, что без проблем смогут трудоустроиться специалисты по обработке и хранению данных и облачным приложениям. Говорит Москва

