ВНИИ труда назвал профессии, которые будут востребованы
12:00 25.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ВНИИ труда назвал востребованные в будущем профессии. Спросом будут пользоваться педагоги, бухгалтеры, электрогазосварщики, повара, официанты и бармены.
Востребованы будут также инженеры-химики, спортивные тренеры, электромонтёры и менеджеры контроля качества биотехнологического производства. В институте труда считают, передает RT, что без проблем смогут трудоустроиться специалисты по обработке и хранению данных и облачным приложениям. Говорит Москва
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