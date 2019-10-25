IBU вычел очки у женской сборной России в Кубке мира после дисквалификации Васильевой
12:20 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный союз биатлонистов (IBU) изменил таблицу национальных сборных за прошлый сезон после аннулирования результатов россиянки Маргариты Васильевой. Об этом ТАСС сообщили в IBU.
IBU на прошлой неделе официально аннулировал результаты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что должно было сократить квоту женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.
После вычета ее результатов национальная команда переместилась с четвертого на шестое место, теперь у нее 6408 очков вместо 6831. Это означает, что российская команда потеряла одну квоту: на личные гонки Кубка мира предстоящего сезона она сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок. Максимальное представительство имеют сборные, занявшие по итогам прошлого сезона места с первого по пятое.
В связи с перестановками в таблице в пятерку сильнейших команд попала сборная Швеции, ранее занимавшая шестое место. На четвертое место поднялись итальянки. Первые три места занимают сборные Норвегии, Германии и Франции.
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