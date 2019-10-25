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МУС в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей Кузбасса

12:05 25.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей Кузбасса.

Они жалуются на невыносимые условия жизни. В Киселёвске расположено 10 угольных разрезов и 5 горно-обогатительных предприятий, которые нарушают экологическое законодательство. 

Своё обращение в Гаагский суд местные жители направили в конце августа, напоминает Znak.com. Эхо Москвы

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