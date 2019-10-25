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В ЦАР изучают возможности создания российской военной базы

12:32 25.10.2019 Источник: Известия

Центрально-Африканская Республика рассматривает возможность размещения на своей территории российской военной базы, заявил 25 октября президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с Министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью «РИА Новости».

23 октября Туадера во время выступления на экономическом форуме Россия–Африка в Сочи заявил, что ЦАР надеется на продолжение помощи от Москвы в подготовке военных специалистов и поставок вооружений. По его словам, российская сторона вносит вклад в подготовку кадров и жандармов, в модернизацию армии.

Туадера напомнил, что в 2005 году Россия передала ЦАР партию вооружений, позволившую ответить на все потребности республики в области стрелкового оружия.

Ранее в тот же день в ходе саммита российский лидер Владимир Путин заявил о планах постепенно наращивать присутствие России в Африке. По его словам, многие компании уже давно и успешно работают с партнерами из самых различных секторов африканской экономики. Он пообещал поощрять и поддерживать такое стремление бизнеса.  Известия

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