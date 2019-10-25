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Кировский депутат предложил разрешить квартирный ремонт ночью

13:00 25.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кировский депутат предложил разрешить делать ремонт в квартирах ночью. По мнению вице-спикера областного парламента Романа Титова, в этом будут заинтересованы люди, купившие квартиры в новостройках, которым не более полутора лет.

«Когда ещё рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Пока дом не заселён, человек никому не помешает», — уверен депутат.

Ремонт в квартире региональный парламент обсуждал, рассматривая законопроект о времени тишины, когда нельзя шуметь. Титов предложил отнести к запрещённым ночью звукам шум от телевизора, радио, игру на музыкальных инструментах, пение и крики, передаёт «ФедералПресс».  Говорит Москва

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