Кировский депутат предложил разрешить квартирный ремонт ночью

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кировский депутат предложил разрешить делать ремонт в квартирах ночью. По мнению вице-спикера областного парламента Романа Титова, в этом будут заинтересованы люди, купившие квартиры в новостройках, которым не более полутора лет.

«Когда ещё рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время? Пока дом не заселён, человек никому не помешает», — уверен депутат.



Ремонт в квартире региональный парламент обсуждал, рассматривая законопроект о времени тишины, когда нельзя шуметь. Титов предложил отнести к запрещённым ночью звукам шум от телевизора, радио, игру на музыкальных инструментах, пение и крики, передаёт «ФедералПресс». Говорит Москва

