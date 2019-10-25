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В Чечне задержан участник перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области

13:05 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из участников перестрелки с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области задержан в Чечне, говорится в пятницу в пресс- релизе МВД по республике.

"Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек. Мужчина 1974 года рождения, зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области, он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время он опрошен сотрудниками УУР МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Василия Дакишвили - одного из подозреваемых по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка. Следствие подозревает его в организации перестрелки.

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