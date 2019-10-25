ЗРК С-400 является грозным и смертоносным оружием - NI
13:20 25.10.2019 Источник: Газета.Ru
Американское издание The National Interest рассказала про российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и назвало их грозным и смертоносным оружием.
Известно, что возможности ЗРК в два раза превосходят предыдущие модели. В издании отмечают, что у С-400 увеличена дальность стрельбы, а также есть совместимость с 4-мя типами ракет. Кроме того, ЗРК обладает более чувствительными радарами, способными поймать почти все воздушные цели. Газета.Ru
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