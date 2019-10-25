Лихорадка денге распространяется по всему миру - Роспотребнадзор
13:32 25.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Заболевание фиксируется в странах Юго-Восточной Азии, государствах Карибского бассейна и Америки, а также в Африке.
При поездках российским туристам советуют соблюдать осторожность, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
По оценкам ВОЗ, риску заражения подвержены 40% населения мира. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Бразилии, Мексике, на Филиппинах и Шри-Ланке. Случаи заболевания лихорадкой денге наблюдались в Испании, Италии и Франции.
Основные переносчики — комары. Говорит Москва
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