Лихорадка денге распространяется по всему миру - Роспотребнадзор

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Заболевание фиксируется в странах Юго-Восточной Азии, государствах Карибского бассейна и Америки, а также в Африке.

При поездках российским туристам советуют соблюдать осторожность, говорится в сообщении Роспотребнадзора.



По оценкам ВОЗ, риску заражения подвержены 40% населения мира. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Бразилии, Мексике, на Филиппинах и Шри-Ланке. Случаи заболевания лихорадкой денге наблюдались в Испании, Италии и Франции.



Основные переносчики — комары. Говорит Москва

