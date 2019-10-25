Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
14:00 25.10.2019 Источник: RNS
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это минимальное значение с 2014 года.
«Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 п.п., до 6,50% годовых», — говорится в сообщении.
Это уже четвертое снижение ключевой ставки в 2019 году. 6 сентября Совет директоров Банка России в третий раз в 2019 году понизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 7% годовых. В июне и июле ЦБ также понижал ставку — до 7,5% и до 7,25% соответственно. RNS
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