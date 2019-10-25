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Премьера фильма Романа Супера про Децла состоится на онлайн-платформе premier.one

14:12 25.10.2019 Источник: НГ-Online

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Постер фильма
7 ноября на онлайн-платформе premier.one состоится премьера документального фильма «С закрытыми окнами» (подзаголовок «Честная биография Кирилла Толмацкого») о музыканте, ставшем символом поколения 2000-х. 

Фильм смогут посмотреть все желающие в специальном бесплатном разделе «Ежедневный PREMIER».

Автор проекта – журналист Роман Супер. Роман познакомился с Децлом в 2016 году, когда брал у него часовое интервью для «Радио Свобода» и настолько заинтересовался личностью музыканта, что, узнав о его смерти,буквально через несколько дней начал краудфандинговый сбор на фильм, написав в своих социальных сетях: «Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так как все, а по-своему».

Вера Цветкова

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