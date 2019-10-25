Премьера фильма Романа Супера про Децла состоится на онлайн-платформе premier.one
14:12 25.10.2019 Источник: НГ-Online
|Постер фильма
Фильм смогут посмотреть все желающие в специальном бесплатном разделе «Ежедневный PREMIER».
Автор проекта – журналист Роман Супер. Роман познакомился с Децлом в 2016 году, когда брал у него часовое интервью для «Радио Свобода» и настолько заинтересовался личностью музыканта, что, узнав о его смерти,буквально через несколько дней начал краудфандинговый сбор на фильм, написав в своих социальных сетях: «Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так как все, а по-своему».
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 14:00 25.10.2019
- Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
- 13:32 25.10.2019
- Лихорадка денге распространяется по всему миру - Роспотребнадзор
- 13:20 25.10.2019
- ЗРК С-400 является грозным и смертоносным оружием - NI
- 13:05 25.10.2019
- В Чечне задержан участник перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области
- 13:00 25.10.2019
- Кировский депутат предложил разрешить квартирный ремонт ночью
- 12:32 25.10.2019
- В ЦАР изучают возможности создания российской военной базы
- 12:20 25.10.2019
- IBU вычел очки у женской сборной России в Кубке мира после дисквалификации Васильевой
- 12:05 25.10.2019
- МУС в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей Кузбасса
- 12:00 25.10.2019
- ВНИИ труда назвал профессии, которые будут востребованы
- 11:32 25.10.2019
- В Киеве считают, что РФ будет вынуждена осуществлять транзит газа через территорию Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать