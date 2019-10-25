Послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать отсрочку Brexit - источник в Совете ЕС

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава сообществ по запросу Лондона. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Послы ЕС сегодня на заседании вновь не смогли принять решение о переносе даты Brexit", - сказал он.

