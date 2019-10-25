0
0
64
НОВОСТИ

Прошение о помиловании Берга будет рассмотрено - Песков

15:00 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.

"Возможно, еще не поступило [прошение о помиловании], потому что на прохождение документов требуется какое-то время", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. Он пообещал: "Когда в установленном порядке поступит, комиссия [по помилованию] будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:38 25.10.2019
Военнослужащий в воинской части в Забайкалье застрелил восемь человек
0
52
15:12 25.10.2019
Столичные библиотеки помогут школьникам реализовать свои проекты
0
81
14:32 25.10.2019
Послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать отсрочку Brexit - источник в Совете ЕС
0
156
14:12 25.10.2019
Премьера фильма Романа Супера про Децла состоится на онлайн-платформе premier.one
0
138
14:00 25.10.2019
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
0
199
13:32 25.10.2019
Лихорадка денге распространяется по всему миру - Роспотребнадзор
0
218
13:20 25.10.2019
ЗРК С-400 является грозным и смертоносным оружием - NI
0
203
13:05 25.10.2019
В Чечне задержан участник перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области
0
227
13:00 25.10.2019
Кировский депутат предложил разрешить квартирный ремонт ночью
0
197
12:32 25.10.2019
В ЦАР изучают возможности создания российской военной базы
0
246

Возврат к списку