Прошение о помиловании Берга будет рассмотрено - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.

"Возможно, еще не поступило [прошение о помиловании], потому что на прохождение документов требуется какое-то время", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. Он пообещал: "Когда в установленном порядке поступит, комиссия [по помилованию] будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства".

