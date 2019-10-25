Прошение о помиловании Берга будет рассмотрено - Песков
15:00 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.
"Возможно, еще не поступило [прошение о помиловании], потому что на прохождение документов требуется какое-то время", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. Он пообещал: "Когда в установленном порядке поступит, комиссия [по помилованию] будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства".
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