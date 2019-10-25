Военнослужащий в воинской части в Забайкалье застрелил восемь человек
15:38 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восемь сослуживцев, двое ранены. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли как минимум семь человек, в том числе солдаты-срочники.
"25 октября сего года около 18:20 часов местного времени (12:20 мск - прим. ТАСС) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что "открывший огонь военнослужащий задержан".
В ведомстве добавили, пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия "оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, угрозы их жизни нет".
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