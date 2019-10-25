По делу об убийстве 39 человек в Эссексе задержаны двое подозреваемых - полиция

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская полиция задержала еще двоих подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией графства.

"Мужчина и женщина, оба в возрасте 38 лет, были задержаны в Уоррингтоне по подозрению в причинении смерти и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу", - сообщили стражи правопорядка.



Ранее по делу о гибели 39 человек, которых полиция считает гражданами Китая, был также задержан водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландиии.

