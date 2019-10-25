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Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник

16:15 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два офицера убиты в результате стрельбы, открытой военнослужащим ремонтно-технической базы, дислоцированной в Забайкальском крае. Остальные погибшие срочники и контрактники, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным Минобороны РФ, в результате стрельбы погибли восемь человек, еще двое пострадали.

"Два офицера погибли, остальные срочники и контрактники", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащий устроил стрельбу на ремонтно-технической базе в Забайкальском крае, по предварительным данным, на почве нервного срыва. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым. Сейчас там "проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего".

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