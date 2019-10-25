Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник
16:15 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два офицера убиты в результате стрельбы, открытой военнослужащим ремонтно-технической базы, дислоцированной в Забайкальском крае. Остальные погибшие срочники и контрактники, сообщил источник в экстренных службах региона.
По данным Минобороны РФ, в результате стрельбы погибли восемь человек, еще двое пострадали.
"Два офицера погибли, остальные срочники и контрактники", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащий устроил стрельбу на ремонтно-технической базе в Забайкальском крае, по предварительным данным, на почве нервного срыва. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым. Сейчас там "проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего".
НОВОСТИ
- 17:12 25.10.2019
- Новый вид жуков назвали в честь Греты Тунберг
- 17:00 25.10.2019
- Экс-кавээнщик кенийского происхождения выступил против обучения африканских студентов за счет бюджета РФ
- 16:32 25.10.2019
- Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии
- 16:00 25.10.2019
- По делу об убийстве 39 человек в Эссексе задержаны двое подозреваемых - полиция
- 15:38 25.10.2019
- Военнослужащий в воинской части в Забайкалье застрелил восемь человек
- 15:12 25.10.2019
- Столичные библиотеки помогут школьникам реализовать свои проекты
- 15:00 25.10.2019
- Прошение о помиловании Берга будет рассмотрено - Песков
- 14:32 25.10.2019
- Послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать отсрочку Brexit - источник в Совете ЕС
- 14:12 25.10.2019
- Премьера фильма Романа Супера про Децла состоится на онлайн-платформе premier.one
- 14:00 25.10.2019
- Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать