Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два офицера убиты в результате стрельбы, открытой военнослужащим ремонтно-технической базы, дислоцированной в Забайкальском крае. Остальные погибшие срочники и контрактники, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным Минобороны РФ, в результате стрельбы погибли восемь человек, еще двое пострадали.



"Два офицера погибли, остальные срочники и контрактники", - сказал собеседник агентства.



Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащий устроил стрельбу на ремонтно-технической базе в Забайкальском крае, по предварительным данным, на почве нервного срыва. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым. Сейчас там "проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего".

