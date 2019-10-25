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Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии

16:32 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Норвегии Харальд V напомнил своим подданным, что воины Красной Армии, освободившие север страны от нацистской оккупации, являются героями королевства. Об этом монарх заявил, выступая в пятницу на торжественной церемонии празднования 75-летия освобождения Северной Норвегии.

"Мы знаем, каких потерь и жертв это стоило. Те многие солдаты, которые воевали на советской стороне, наши герои тоже", - сказал король. Он также подчеркнул, что события конца Второй мировой войны "дают силы и вдохновение для мирного добрососедства, которое веками формировалось между нашими двумя странами".

Обращаясь к российской делегации, Харальд V повторил слова, высеченные на памятнике павшим советским войнам в Осло: "Норвегия благодарит вас". "Эти слова останутся высеченными в камне", - подытожил монарх.

В общенациональных торжествах в Киркенесе принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежская коллега Ине Эриксен Сёрейде, король Норвегии Харальд V, премьер-министр страны Эрна Сульберг, депутаты Стортинга (парламента), а также командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944 года на территории Норвегии погибли более 2 тыс. воинов Красной армии. Более 100 тысяч советских граждан содержались в концентрационных лагерях оккупированной Норвегии.

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