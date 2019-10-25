Экс-кавээнщик кенийского происхождения выступил против обучения африканских студентов за счет бюджета РФ

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-кавээнщик из РУДН выступил против обучения африканских студентов за счёт бюджета РФ. Ранее на экономическом форуме «Россия — Африка» в Сочи Владимир Путин заявил о возможном увеличении количества бесплатных мест в российских вузах для студентов с африканского континента.

Чемпион Высшей лиги КВН в составе команды РУДН, участник телешоу, выходец из Кении Эндрю Нджогу в интервью радиостанции «Говорит Москва» не поддержал инициативу президента.



«Я считаю, что в 21 веке каждый должен за себя платить. Либо родители, либо страна. Почему российский налогоплательщик должен платить за гражданина Намибии, Кении или Конго? Каждый сам за себя платит. Уже не социализм, а капитализм в России. Я приехал в Россию как частный студент, родители платили за мою учёбу, но я вижу, что в основном приезжает очень много студентов на бюджетные места из тех стран, с которыми хорошо дружили, когда был Советский Союз. Это Ангола, Конго, страны Западной Африки».



Ранее другой выходец из Африки, Пьер Нарцисс, обиделся, что его не позвали на международный форум «Россия – Африка». В интервью «Говорит Москва» певец сказал, что может стать мостом между континентами.



В ходе сочинского форума Владимир Путин сообщил, что в России сейчас обучаются более 17 тыс. африканских студентов, и ежегодная квота приёма на бюджетные места в вузах нашей страны составляет почти 2 тыс. человек.

