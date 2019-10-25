Новый вид жуков назвали в честь Греты Тунберг
17:12 25.10.2019 Источник: RNS
Научный сотрудник Лондонского музея естественной истории назвал только что описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Майкл Дарби является научным сотрудником музея и почтил Грету, назвав ее новый вид (жука) в её честь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти жуки относятся к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae), и до этого момента были плохо изучены из-за своего крохотного размера.
«Эти жуки настолько малы, что кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми однолеточными», — отмечают в музее.
Дарби рассказал, что их размеры едва ли достигают нескольких миллиметров. Кроме того, он пояснил, что решил назвать жука в честь Греты из-за того, что является её поклонником. RNS
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