Иммиграционные власти США взяли под стражу Марию Бутину после освобождения из тюрьмы

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденная в США россиянка Мария Бутина была взята под стражу иммиграционными властями страны после ее освобождения из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель американского иммиграционного ведомства.

"Иммиграционно-таможенная служба взяла под стражу Марию Бутину, 30-летнюю гражданку России, после ее освобождения из федеральной тюрьмы сегодня. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", - говорится в его заявлении.

