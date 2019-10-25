Иммиграционные власти США взяли под стражу Марию Бутину после освобождения из тюрьмы
17:40 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденная в США россиянка Мария Бутина была взята под стражу иммиграционными властями страны после ее освобождения из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель американского иммиграционного ведомства.
"Иммиграционно-таможенная служба взяла под стражу Марию Бутину, 30-летнюю гражданку России, после ее освобождения из федеральной тюрьмы сегодня. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", - говорится в его заявлении.
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