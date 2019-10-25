По данными СМИ, Турция и Россия близки к соглашению о поставке истребителей Су-35
18:34 25.10.2019 Источник: Интерфакс
Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35, сообщила в пятницу "Дейли сабах" со ссылкой на источники. По их данным, ведется обсуждение возможности совместного производства деталей для истребителей, а также вооружений.
Ранее на этой неделе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция проводят консультации по поводу возможной поставки истребителей Су-35.
НОВОСТИ
- 19:00 25.10.2019
- США не оставляют попыток уговорить Турцию отказаться от покупки С-400 - СМИ
- 17:40 25.10.2019
- Иммиграционные власти США взяли под стражу Марию Бутину после освобождения из тюрьмы
- 17:12 25.10.2019
- Новый вид жуков назвали в честь Греты Тунберг
- 17:00 25.10.2019
- Экс-кавээнщик кенийского происхождения выступил против обучения африканских студентов за счет бюджета РФ
- 16:32 25.10.2019
- Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии
- 16:15 25.10.2019
- Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник
- 16:00 25.10.2019
- По делу об убийстве 39 человек в Эссексе задержаны двое подозреваемых - полиция
- 15:38 25.10.2019
- Военнослужащий в воинской части в Забайкалье застрелил восемь человек
- 15:12 25.10.2019
- Столичные библиотеки помогут школьникам реализовать свои проекты
- 15:00 25.10.2019
- Прошение о помиловании Берга будет рассмотрено - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать