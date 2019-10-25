По данными СМИ, Турция и Россия близки к соглашению о поставке истребителей Су-35

18:34 Источник: Интерфакс

Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35, сообщила в пятницу "Дейли сабах" со ссылкой на источники. По их данным, ведется обсуждение возможности совместного производства деталей для истребителей, а также вооружений.

Ранее на этой неделе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция проводят консультации по поводу возможной поставки истребителей Су-35.