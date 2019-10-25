США не оставляют попыток уговорить Турцию отказаться от покупки С-400 - СМИ
19:00 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты все еще ведут переговоры с Турцией с целью убедить ее отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Как сообщило в пятницу агентство Рейтер, об этом заявил представитель Госдепартамента США.
По его словам, возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Анкары из-за покупки С-400 по-прежнему сохраняется.
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