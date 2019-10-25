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НОВОСТИ

Министр обороны Украины считает, что его страна имеет опыт войны с Россией

19:28 25.10.2019 Источник: Интерфакс

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что в отношениях с НАТО Киев перешел от получения помощи от альянса к обмену опытом с союзниками.

"В НАТО нас видят партнером. У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. У нас есть опыт, который мы получили трагическим путем - это пять лет войны с Россией. Ни у одной из этих стран такого опыта нет, и мы надеемся, что и не будет. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам", - сказал Загороднюк в пятницу в Брюсселе украинским журналистам по окончании встречи министров обороны альянса с партнерами по операции в Афганистане.

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комментарии(1)

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Дмитрий Ерилов 20:11 25.10.2019

Ну такое себе :) В настоящей битве с РФ, она вряд ли что сделает...

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