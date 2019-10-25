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Борис Джонсон: боюсь, что парламент безнадежен...

23:30 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень сложной и очень глупой ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Видеообращение главы правительства к британцам было в пятницу вечером опубликовано на его странице в "Твиттере".

"Ситуация очень и очень сложная и, боюсь, что парламент безнадежен. Хотя на прошлой неделе мы договорились о прекрасной сделке с нашими европейскими друзьями и поставили ее на голосование перед депутатами, они проголосовали за отсрочку Brexit, хотя и одобрили саму сделку. Это ужасно глупая ситуация, поскольку теперь Европейский союз решает, как долго мы должны будем оставаться в составе ЕС", - сказал Джонсон, пояснив, что в такое положение страну поставили британские депутаты, принявшие "пораженческий закон", который вынудил премьера просить ЕС об отсрочке Brexit.

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