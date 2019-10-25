Борис Джонсон: боюсь, что парламент безнадежен...
23:30 25.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень сложной и очень глупой ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Видеообращение главы правительства к британцам было в пятницу вечером опубликовано на его странице в "Твиттере".
"Ситуация очень и очень сложная и, боюсь, что парламент безнадежен. Хотя на прошлой неделе мы договорились о прекрасной сделке с нашими европейскими друзьями и поставили ее на голосование перед депутатами, они проголосовали за отсрочку Brexit, хотя и одобрили саму сделку. Это ужасно глупая ситуация, поскольку теперь Европейский союз решает, как долго мы должны будем оставаться в составе ЕС", - сказал Джонсон, пояснив, что в такое положение страну поставили британские депутаты, принявшие "пораженческий закон", который вынудил премьера просить ЕС об отсрочке Brexit.
НОВОСТИ
- 21:45 25.10.2019
- Нефть марки Brent выросла до 62 долл за баррель
- 19:28 25.10.2019
- Министр обороны Украины считает, что его страна имеет опыт войны с Россией
- 19:00 25.10.2019
- США не оставляют попыток уговорить Турцию отказаться от покупки С-400 - СМИ
- 18:34 25.10.2019
- По данными СМИ, Турция и Россия близки к соглашению о поставке истребителей Су-35
- 17:40 25.10.2019
- Иммиграционные власти США взяли под стражу Марию Бутину после освобождения из тюрьмы
- 17:12 25.10.2019
- Новый вид жуков назвали в честь Греты Тунберг
- 17:00 25.10.2019
- Экс-кавээнщик кенийского происхождения выступил против обучения африканских студентов за счет бюджета РФ
- 16:32 25.10.2019
- Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии
- 16:15 25.10.2019
- Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник
- 16:00 25.10.2019
- По делу об убийстве 39 человек в Эссексе задержаны двое подозреваемых - полиция
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать