Самая короткая линия метро Москвы прекращает свое существование

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. Запустят ее уже только в составе в Большой кольцевой линии (БКЛ) после масштабной модернизации всех станций в 2021 году.

Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская". Ветка заработала для пассажиров в 1969 году, ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок. В конце марта текущего года пассажиров уже перестала принимать станция "Каховская". "С 26 октября линия будет полностью закрыта в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), это необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав БКЛ", - говорится в сообщении пресс- службы столичной подземки.

Станции пересадок с закрывающейся ветки - "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско- Тимирязевской - продолжат работать на время реконструкции, а неудобства, связанные с отсутствием быстрой пересадки на две соседние линии метро компенсируются наземным городским транспортом с остановками у закрытых станций метро. Кроме того, действуют регулярные маршруты наземного транспорта - до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на троллейбусах №60 и №72 от станции "Кахoвская", а также №40 - от станции "Нагатинская".



