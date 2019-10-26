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Около 2 тыс. человек получили ранения и 40 погибли из-за беспорядков в Ираке - агентство

09:30 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пятничных беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер.

По его данным, еще 2 тыс. человек получили ранения.

После недельного затишья демонстрации возобновились в пятницу в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге страны в знак протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.


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