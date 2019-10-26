Между Украиной и США восстановлено соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты восстанавливают соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по ряду позиций в связи с достигнутым Киевом прогрессом по защите интеллектуальной собственности. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Белым домом указе президента США Дональда Трампа.

"Я предпринял это, посчитав, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности, - отмечается в тексте. - В соответствии с этим отменить приостановку соглашения о беспошлинной торговле, согласно Генеральной системе преференций, в отношении ряда украинских товаров". "Меры вступают в силу спустя пять дней после публикации", - говорится в документе. Номенклатура товаров не указана.

Глава Белого дома также постановил приостановить через полгода режим беспошлинной торговли с Таиландом.



