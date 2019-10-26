Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ Банки РФ снизят ставки по ипотеке

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России впервые с декабря 2017 г. снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5%. Столь решительные шаги регулятора, по словам экспертов, были ожидаемы и отчасти отыграны рынком ранее, но большинство кредитных организаций планирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке, а вот потребительские кредиты повсеместно дешеветь не будут. При этом снижение неизбежно коснется и доходности вкладов, сообщили в опрошенных ТАСС банках.

Банк России на последнем заседании 25 октября резко снизил ключевую ставку, уровень которой теперь составляет 6,5%. Регулятор объяснил такое решение более быстрым, чем прогнозировалось, снижением инфляции.

Прогноз по индексу цен также был снижен с 4,0-4,5 до 3,2-3,7% на конец 2019 г. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.



