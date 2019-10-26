По факту ДТП в Алтайском крае, где погибли 8 человек, возбуждено уголовное дело

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края, где погибли восемь человек и столько же пострадали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Фиат Дукато". По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек.



