По факту ДТП в Алтайском крае, где погибли 8 человек, возбуждено уголовное дело
10:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края, где погибли восемь человек и столько же пострадали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.
ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Фиат Дукато". По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек.
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