На следующей неделе в столицу придут заморозки и снег - Гидрометцентр

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минусовая температура днем и сухой снег прогнозируются в столичном регионе в среду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры уже в среду будут от минус 4 до плюс 1 по области, а дневные - от минус 2 до плюс 3 градусов. И если в понедельник прогнозируется небольшой дождь, во вторник - временами осадки, то в среду - уже местами небольшой снег", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что ночные заморозки придут в столичный регион уже во вторник, а понедельник станет "переходным" днем: температура понизится сразу на 7-8 градусов по сравнению с воскресеньем.

"Снега будет совсем немного - может быть, на 1 см покроет. Речь не о снегопаде, конечно", - уточнил метеоролог.

В четверг прогнозируется аналогичная погода, отметил Вильфанд.