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О давление со стороны властей заявил лидер латвийская партии "Согласие"

12:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвийская партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычных жителей страны, столкнулась с невиданным давлением со стороны властей республики. Об этом в субботу заявил, выступая на конгрессе партии, ее лидер, бывший мэр Риги Нил Ушаков.

"Мы столкнулись с самым - я 14 лет в "Согласии" - невиданным уровнем давления на партию, - сказал он. - Обыски, задержания - это то, с чем сталкивается немалое количество людей в "Согласии", и политики, и их близкие, и технические работники. У нас бывали случаи, когда сторонникам партии, которые жертвовали деньги "Согласию", после этого банки закрывали счета. Нас пытаются демонизировать".

Партия "Согласие" 26 октября проводит конгресс, на котором будет избрано ее новое руководство. Изначально на пост председателя правления претендовали четыре кандидата - депутат Европарламента, бывший мэр Риги и нынешний лидер партии Нил Ушаков, глава фракции "Согласия" в Сейме (парламент) Латвии Янис Урбанович, а также депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Сейма Андрей Морозов.


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